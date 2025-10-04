«Секуличу надо задуматься». Гомельский назвал причины поражения «Зенита» в матче с УНИКСом

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался о матче регулярного чемпионата Единой лиги между «Зенитом» и УНИКСом, который состоялся сегодня и завершился в пользу казанцев со счётом 104:77 (20:18, 25:27, 29:21, 30:11).

«С нетерпением ожидал матча Единой лиги между «Зенитом» и УНИКСом. «Зенит» видел в Суперкубке, казанскую команду в полном составе не видел вовсе. Первая половина прошла в равной борьбе, без каких-либо преимуществ кого-нибудь из соперников, а во второй — «Зенит» рассыпался. В первую очередь это [говорит] об отсутствии внятной защиты. Пара защитников УНИКСа, Ли и Брайс, расстреляла оборону питерцев, почти не промахиваясь. Никто из игроков тренера Секулича ничего поделать с ними не мог. Даже Жбанов. Кроме того, «Зенит» 17 раз потерял мяч, на 10 больше, чем казанцы. Да и борьбу на щитах команда Перасовича выиграла. Отмечу новичка УНИКСа Бингэма. Отличная замена ушедшему Бако. Секуличу надо серьёзно заниматься обороной», — написал Гомельский в своём телеграм-канале.