«Секуличу надо задуматься». Гомельский назвал причины поражения «Зенита» в матче с УНИКСом

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался о матче регулярного чемпионата Единой лиги между «Зенитом» и УНИКСом, который состоялся сегодня и завершился в пользу казанцев со счётом 104:77 (20:18, 25:27, 29:21, 30:11).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
77 : 104
УНИКС
Казань
Зенит: Димитриевич - 14, Рэндольф - 13, Пойтресс - 12, Фрейзер - 8, Мартюк - 7, Воронцевич - 7, Узинский - 5, Жбанов - 4, Емченко - 4, Щербенев - 3, Земский, Кривых
УНИКС: Бингэм - 22, Брайс - 22, Ли - 18, Пьерр - 16, Рейнольдс - 12, Беленицкий - 4, Д. Кулагин - 4, Лопатин - 4, Захаров - 2, Абдулбасиров, Илюк, Белоусов

«С нетерпением ожидал матча Единой лиги между «Зенитом» и УНИКСом. «Зенит» видел в Суперкубке, казанскую команду в полном составе не видел вовсе. Первая половина прошла в равной борьбе, без каких-либо преимуществ кого-нибудь из соперников, а во второй — «Зенит» рассыпался. В первую очередь это [говорит] об отсутствии внятной защиты. Пара защитников УНИКСа, Ли и Брайс, расстреляла оборону питерцев, почти не промахиваясь. Никто из игроков тренера Секулича ничего поделать с ними не мог. Даже Жбанов. Кроме того, «Зенит» 17 раз потерял мяч, на 10 больше, чем казанцы. Да и борьбу на щитах команда Перасовича выиграла. Отмечу новичка УНИКСа Бингэма. Отличная замена ушедшему Бако. Секуличу надо серьёзно заниматься обороной», — написал Гомельский в своём телеграм-канале.

