«Необычно встречаться спустя много лет». Дёмин — о работе с экс-игроками ЦСКА в «Бруклине»

19-летний российский защитник Егор Дёмин, выступающий за клуб НБА «Бруклин Нетс», высказался о работе в нью-йоркской команде с экс-звёздами ЦСКА Кайлом Хайнсом и Кори Хиггинсом.

«В детстве постоянно ходил на баскетбол в Москве. Например, в ЦСКА были звёздные игроки, за которыми мне интересно было наблюдать. И очень необычно встречаться с ними спустя много лет там, где, казалось бы, невозможно оказаться и встретиться.

Кайл Хайнс – один из самых ярких игроков ЦСКА и Евролиги. Сейчас в «Бруклине» является ассистентом генменеджера фарм-команды, однако регулярно принимает участие в тренировочном процессе.

Это суперпрофессионал, мы много говорим о баскетболе, но и часто общаемся вне площадки. Он любит вспоминать о жизни в Москве, много спрашивает меня о России.

Также в департаменте скаутинга клуба работает ещё один очень известный и яркий игрок ЦСКА – Кори Хиггинс. С ним видимся реже, но общение всегда максимально интересное и полезное», — написал Дёмин в своём телеграм-канале.