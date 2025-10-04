Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Хэммон возглавила рейтинг тренеров с лучшими показателями побед в плей-офф НБА

Хэммон возглавила рейтинг тренеров с лучшими показателями побед в плей-офф НБА
Комментарии

Главный тренер «Лас-Вегас Эйсес» Бекки Хэммон имеет самый высокий процент побед в сериях плей-офф в истории НБА и женской НБА (WNBA). По данным Clutch Points, она выиграла 90% своих серий, опередив таких легендарных наставников, как Фил Джексон и Стив Керр.

Согласно опубликованным данным, Бекки лидирует с показателем 90%, далее следуют Фил Джексон (86,2%), Стив Керр (85,7%), Джон Кундла (80%) и Билл Расселл (72,7%). В рейтинг вошли тренеры, проводившие не менее 10 серий плей-офф.

В 2014 году Хэммон устроилась на должность ассистента Грега Поповича в «Сан-Антонио Спёрс». В декабре 2021 года она стала главным тренером команды «Лас-Вегас Эйсес».

Сейчас читают:
Гауфф высказалась о конфликте руководства и игроков в WNBA
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android