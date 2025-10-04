Хэммон возглавила рейтинг тренеров с лучшими показателями побед в плей-офф НБА

Главный тренер «Лас-Вегас Эйсес» Бекки Хэммон имеет самый высокий процент побед в сериях плей-офф в истории НБА и женской НБА (WNBA). По данным Clutch Points, она выиграла 90% своих серий, опередив таких легендарных наставников, как Фил Джексон и Стив Керр.

Согласно опубликованным данным, Бекки лидирует с показателем 90%, далее следуют Фил Джексон (86,2%), Стив Керр (85,7%), Джон Кундла (80%) и Билл Расселл (72,7%). В рейтинг вошли тренеры, проводившие не менее 10 серий плей-офф.

В 2014 году Хэммон устроилась на должность ассистента Грега Поповича в «Сан-Антонио Спёрс». В декабре 2021 года она стала главным тренером команды «Лас-Вегас Эйсес».