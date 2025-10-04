Редик отметил прогресс Бронни Джеймса после неудачного матча «Лейкерс»

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик положительно оценил развитие защитника Бронни Джеймса, несмотря на слабую игру баскетболиста в первом предсезонном матче с «Финикс Санз» (81:103).

«Он гораздо комфортнее чувствует себя на площадке. Всё, от навыков до понимания игры, стало лучше. Но одно дело — тренировки, и совсем другое — реальная игра в формате «5 на 5». Сейчас это совершенно другой баскетболист, чем год назад», — приводит слова Редика LeBrone Wire.

В первом предсезонном матче с «Финиксом» 20-летний защитник реализовал лишь 1 из 12 бросков с игры, включая один из восьми трёхочковых.