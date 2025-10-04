Скидки
Баскетбол

Редик отметил прогресс Бронни Джеймса после неудачного матча «Лейкерс»

Редик отметил прогресс Бронни Джеймса после неудачного матча «Лейкерс»
Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик положительно оценил развитие защитника Бронни Джеймса, несмотря на слабую игру баскетболиста в первом предсезонном матче с «Финикс Санз» (81:103).

НБА — предсезонные матчи
04 октября 2025, суббота. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
81 : 103
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 20, Davis Jr - 14, Хатимура - 11, Джеймс - 8, Хэйс - 7, Ларэвиа - 7, Кнехт - 6, Смит - 6, Вандербилт - 1, Эйтон - 1, Колоко, Уотсон, Уильямс
Финикс Санз: Букер - 24, Аллен - 13, Батлер - 12, Брукс - 10, О'Нил - 9, Ричардс - 9, Гиллеспи - 8, Игодаро - 5, Данн - 4, Малуач - 4, Хэйс - 3, Fleming - 2, Brea, Дюк, Ливерс, Samuel, Huntley, Гудвин, Бо

«Он гораздо комфортнее чувствует себя на площадке. Всё, от навыков до понимания игры, стало лучше. Но одно дело — тренировки, и совсем другое — реальная игра в формате «5 на 5». Сейчас это совершенно другой баскетболист, чем год назад», — приводит слова Редика LeBrone Wire.

В первом предсезонном матче с «Финиксом» 20-летний защитник реализовал лишь 1 из 12 бросков с игры, включая один из восьми трёхочковых.

