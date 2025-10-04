Редик отметил прогресс Бронни Джеймса после неудачного матча «Лейкерс»
Поделиться
Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик положительно оценил развитие защитника Бронни Джеймса, несмотря на слабую игру баскетболиста в первом предсезонном матче с «Финикс Санз» (81:103).
НБА — предсезонные матчи
04 октября 2025, суббота. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
81 : 103
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 20, Davis Jr - 14, Хатимура - 11, Джеймс - 8, Хэйс - 7, Ларэвиа - 7, Кнехт - 6, Смит - 6, Вандербилт - 1, Эйтон - 1, Колоко, Уотсон, Уильямс
Финикс Санз: Букер - 24, Аллен - 13, Батлер - 12, Брукс - 10, О'Нил - 9, Ричардс - 9, Гиллеспи - 8, Игодаро - 5, Данн - 4, Малуач - 4, Хэйс - 3, Fleming - 2, Brea, Дюк, Ливерс, Samuel, Huntley, Гудвин, Бо
«Он гораздо комфортнее чувствует себя на площадке. Всё, от навыков до понимания игры, стало лучше. Но одно дело — тренировки, и совсем другое — реальная игра в формате «5 на 5». Сейчас это совершенно другой баскетболист, чем год назад», — приводит слова Редика LeBrone Wire.
В первом предсезонном матче с «Финиксом» 20-летний защитник реализовал лишь 1 из 12 бросков с игры, включая один из восьми трёхочковых.
Комментарии
- 4 октября 2025
-
18:23
-
17:57
-
17:27
-
17:26
-
16:31
-
16:25
-
15:48
-
15:09
-
14:57
-
14:18
-
13:59«Уралмаш» арендовал центрового у «Автодора» Официально
-
13:33
-
12:09
-
11:15
-
10:59
-
10:55
-
09:31
-
09:00
-
08:04
-
07:50
-
07:45
-
07:39
-
05:45
-
04:40
-
04:00
-
03:30
-
02:30
-
01:40
-
01:05
-
00:43
- 3 октября 2025
-
23:37
-
23:33
-
23:05
-
22:52
-
22:32