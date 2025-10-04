«Автодор» обыграл «Самару» в Единой лиге

В Саратове завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Автодор» и «Самара». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 84:76.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Душан Беслач, набравший 19 очков, совершивший шесть подборов и отдавший одну передачу.

В составе самарцев 26 очков, шесть подборов и четыре передачи на свой счёт записал Никита Михайловский.

Напомним, согласно регламенту команды проведут регулярный чемпионат в четыре круга: каждый сыграет с каждым по два раза дома и на выезде. По завершении регулярки определятся восемь сильнейших команд лиги, которые напрямую попадут в плей-офф. В прошлом сезоне турнира чемпионом стал московский ЦСКА.