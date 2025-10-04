Скидки
Баскетбол

Автодор — Самара, результат матча 4 октября 2025, счёт 84:76, Единая лига 2025-2026

«Автодор» обыграл «Самару» в Единой лиге
Комментарии

В Саратове завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Автодор» и «Самара». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 84:76.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 октября 2025, суббота. 16:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
84 : 76
Самара
Самарская область
Автодор: Беслач - 19, Эдвардс - 15, Пранаускис - 12, Мотовилов - 12, Клименко - 10, Вольхин - 10, Евсеев - 3, Фёдоров - 3, Сущик, Никулин, Яковлев
Самара: Михайловский - 26, М. Кулагин - 21, Чеваренков - 10, Пивцайкин - 8, Минченко - 5, Походяев - 2, Калинов - 2, Косяков - 2, Кузнецов, Шейко, Великородный

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Душан Беслач, набравший 19 очков, совершивший шесть подборов и отдавший одну передачу.

В составе самарцев 26 очков, шесть подборов и четыре передачи на свой счёт записал Никита Михайловский.

Напомним, согласно регламенту команды проведут регулярный чемпионат в четыре круга: каждый сыграет с каждым по два раза дома и на выезде. По завершении регулярки определятся восемь сильнейших команд лиги, которые напрямую попадут в плей-офф. В прошлом сезоне турнира чемпионом стал московский ЦСКА.

