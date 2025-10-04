Крис Пол пока не принял решение о завершении карьеры

40-летний защитник «Лос-Анджелес Клипперс» Крис Пол сообщил, что пока не определился с планами относительно окончания профессиональной карьеры. По его словам, он не торопится принимать решение и продолжает сосредотачиваться на текущем сезоне.

«Пока не знаю. Не хочу назначать дату — буду играть, пока не перестану справляться. Но точно знаю, что не собираюсь воспринимать это как должное. Хочу наслаждаться каждым моментом — поездками в разные города, всем происходящим», — приводит слова Пола Fullcourtpass в социальной сети Х.

Ранее Пол попал в список звёзд НБА, для которых следующий сезон может быть последним.