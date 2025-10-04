Скидки
Маркус Джордан объявил о сотрудничестве Trophy Room с брендом Расселла Уэстбрука

Маркус Джордан, сын легенды НБА Майкла Джордана, объявил о партнёрстве своего магазина Trophy Room с брендом Honor the Gift, основанным баскетболистом Расселлом Уэстбруком. Об этом сообщает Sportskeeda.

Honor the Gift был основан Уэстбруком в 2016 году. Бренд позиционируется как уличная одежда, вдохновленная творчеством, а сам баскетболист выступает креативным директором. В новую коллекцию, представленную в Trophy Room, вошли футболки с принтами, худи, пуловеры и брюки. Это первая коллаборация Honor the Gift с розничным бутиком. Ранее Маркус Джордан уже поддерживал бренд Уэстбрука — летом 2024 года он публиковал фото с показов Louis Vuitton в Париже, где также демонстрировались вещи Honor the Gift.

