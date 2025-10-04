Скидки
Баскетбол

«Что я терпеть не могу — это то, что мы сдались». Секулич — о поражении «Зенита» от УНИКСа

«Что я терпеть не могу — это то, что мы сдались». Секулич — о поражении «Зенита» от УНИКСа
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Александр Секулич после поражения от УНИКСа (77:104) заявил, что команда допустила слишком много ошибок и в решающий момент потеряла волю к борьбе.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
77 : 104
УНИКС
Казань
Зенит: Димитриевич - 14, Рэндольф - 13, Пойтресс - 12, Фрейзер - 8, Мартюк - 7, Воронцевич - 7, Узинский - 5, Жбанов - 4, Емченко - 4, Щербенев - 3, Земский, Кривых
УНИКС: Бингэм - 22, Брайс - 22, Ли - 18, Пьерр - 16, Рейнольдс - 12, Беленицкий - 4, Д. Кулагин - 4, Лопатин - 4, Захаров - 2, Абдулбасиров, Илюк, Белоусов

«На мой взгляд, мы хорошо подготовились к игре с точки зрения понимания того, что соперники хотят делать – как они будут атаковать нас, что они планируют в защите. Однако самой большой проблемой сегодня были ненужные, необязательные потери мяча. Из-за этих потерь, у меня нет точных данных, они набрали много очков. После этого мне кажется, мы начали терять уверенность. И всё стало только хуже. Был неплохой отрезок в третьей четверти. К сожалению, Трент получил травму.

Главное, что мне действительно не понравилось, терпеть не могу, когда это команда делает, – то, что мы сдались. Сдались в четвёртой четверти. Ведь болельщики пришли, чтобы нас поддержать. Всегда говорю: «Ладно, ты можешь проиграть, но то, как ты проигрываешь, – очень важно», — приводит слова Секулича официальный сайт Единой лиги.

Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ прошёл 4 октября в Санкт-Петербурге.

Комментарии
Новости. Баскетбол
