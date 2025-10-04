Главный тренер УНИКСа: на протяжении чемпионата многое может измениться
Поделиться
Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу команды в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Встреча прошла 4 октября в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 104:77 (20:18, 25:27, 29:21, 30:11).
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
77 : 104
УНИКС
Казань
Зенит: Димитриевич - 14, Рэндольф - 13, Пойтресс - 12, Фрейзер - 8, Мартюк - 7, Воронцевич - 7, Узинский - 5, Жбанов - 4, Емченко - 4, Щербенев - 3, Земский, Кривых
УНИКС: Бингэм - 22, Брайс - 22, Ли - 18, Пьерр - 16, Рейнольдс - 12, Беленицкий - 4, Д. Кулагин - 4, Лопатин - 4, Захаров - 2, Абдулбасиров, Илюк, Белоусов
«Это только начало сезона. Первый матч, который удалось сыграть полным составом. Если говорить о «Зените», отмечу, что они также ещё в начале пути. На протяжении чемпионата многое может измениться. Да, сегодня мы были лучше, особенно во второй половине. Очень доволен этой победой, потому что в Санкт-Петербурге всегда непросто выигрывать», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.
Комментарии
- 4 октября 2025
-
21:16
-
20:26
-
20:11
-
19:28
-
18:23
-
17:57
-
17:27
-
17:26
-
16:31
-
16:25
-
15:48
-
15:09
-
14:57
-
14:18
-
13:59«Уралмаш» арендовал центрового у «Автодора» Официально
-
13:33
-
12:09
-
11:15
-
10:59
-
10:55
-
09:31
-
09:00
-
08:04
-
07:50
-
07:45
-
07:39
-
05:45
-
04:40
-
04:00
-
03:30
-
02:30
-
01:40
-
01:05
-
00:43
- 3 октября 2025
-
23:37