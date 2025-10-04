Главный тренер УНИКСа: на протяжении чемпионата многое может измениться

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу команды в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Встреча прошла 4 октября в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 104:77 (20:18, 25:27, 29:21, 30:11).

«Это только начало сезона. Первый матч, который удалось сыграть полным составом. Если говорить о «Зените», отмечу, что они также ещё в начале пути. На протяжении чемпионата многое может измениться. Да, сегодня мы были лучше, особенно во второй половине. Очень доволен этой победой, потому что в Санкт-Петербурге всегда непросто выигрывать», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.