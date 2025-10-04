Скидки
Главная Баскетбол Новости

Главный тренер УНИКСа: на протяжении чемпионата многое может измениться

Главный тренер УНИКСа: на протяжении чемпионата многое может измениться
Комментарии

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу команды в гостевом матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Встреча прошла 4 октября в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 104:77 (20:18, 25:27, 29:21, 30:11).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
77 : 104
УНИКС
Казань
Зенит: Димитриевич - 14, Рэндольф - 13, Пойтресс - 12, Фрейзер - 8, Мартюк - 7, Воронцевич - 7, Узинский - 5, Жбанов - 4, Емченко - 4, Щербенев - 3, Земский, Кривых
УНИКС: Бингэм - 22, Брайс - 22, Ли - 18, Пьерр - 16, Рейнольдс - 12, Беленицкий - 4, Д. Кулагин - 4, Лопатин - 4, Захаров - 2, Абдулбасиров, Илюк, Белоусов

«Это только начало сезона. Первый матч, который удалось сыграть полным составом. Если говорить о «Зените», отмечу, что они также ещё в начале пути. На протяжении чемпионата многое может измениться. Да, сегодня мы были лучше, особенно во второй половине. Очень доволен этой победой, потому что в Санкт-Петербурге всегда непросто выигрывать», — приводит слова Перасовича пресс-служба УНИКСа.

УНИКС обыграл «Зенит» с преимуществом в 27 очков в гостевом матче Единой лиги
