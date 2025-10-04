Скидки
Главная Баскетбол Новости

Президент УНИКСа рассказал о поощрении команды после победы над «Зенитом»

Президент УНИКСа Евгений Богачёв рассказал, как может быть отмечен успех команды в гостевом матче Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (104:77).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
77 : 104
УНИКС
Казань
Зенит: Димитриевич - 14, Рэндольф - 13, Пойтресс - 12, Фрейзер - 8, Мартюк - 7, Воронцевич - 7, Узинский - 5, Жбанов - 4, Емченко - 4, Щербенев - 3, Земский, Кривых
УНИКС: Бингэм - 22, Брайс - 22, Ли - 18, Пьерр - 16, Рейнольдс - 12, Беленицкий - 4, Д. Кулагин - 4, Лопатин - 4, Захаров - 2, Абдулбасиров, Илюк, Белоусов

«Составы у нас с «Зенитом» равные. Поэтому не ожидал, что выиграем так уверенно. Показали хорошую командную игру. Пока сопернику не удалось полностью сыграться. Победить «Зенит» с разницей в одно очко — уже уверенная победа. Тем не менее весь чемпионат ещё впереди, главное, чтобы травм не было. Премиальные за эту игру пока не предусмотрены. Возможно небольшое поощрение для команды, например, сходим в ресторан, но без выпивки», — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».

УНИКС обыграл «Зенит» с преимуществом в 27 очков в гостевом матче Единой лиги
