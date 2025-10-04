Президент УНИКСа рассказал о поощрении команды после победы над «Зенитом»

Президент УНИКСа Евгений Богачёв рассказал, как может быть отмечен успех команды в гостевом матче Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (104:77).

«Составы у нас с «Зенитом» равные. Поэтому не ожидал, что выиграем так уверенно. Показали хорошую командную игру. Пока сопернику не удалось полностью сыграться. Победить «Зенит» с разницей в одно очко — уже уверенная победа. Тем не менее весь чемпионат ещё впереди, главное, чтобы травм не было. Премиальные за эту игру пока не предусмотрены. Возможно небольшое поощрение для команды, например, сходим в ресторан, но без выпивки», — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».