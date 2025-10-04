Скидки
Воронцевич достиг уникальной отметки в Единой лиге, которая покорялась лишь двум игрокам

30-летний форвард санкт-петербургского «Зенита» Андрей Воронцевич достиг отметки в 1000 попаданий с игры за карьеру в Единой лиге ВТБ. В матче с УНИКСом (77:104) баскетболист реализовал три броска, став третьим игроком в истории турнира, кто достиг этой отметки. Об этом сообщает телеграм-канал Единой лиги.

До Воронцевича такую отметку покоряли только Алексей Швед, у которого 1475 реализованных бросков, и Семён Антонов с 1100 попаданиями. На четвертом и пятом местах по этому показателю находятся Виталий Фридзон (962) и Джален Рейнольдс (955).

Ранее Воронцевич ответил, как «Зениту» удалось переломить ход игры с «Автодором».

