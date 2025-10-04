Атаман: с такой игрой «Панатинаикосу» будет трудно выйти даже в плей-офф

Главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман резко высказался о состоянии своей команды после домашнего поражения от «Барселоны» (96:103) в Евролиге.

«Барселона» сыграла гораздо лучше нас. Думаю, те, кто смотрел матч на арене и по телевизору, видели, что в нынешнем сезоне наша команда не является сильнейшей в Европе. Нам предстоит много работы, мы не готовы на 100%. С таким баскетболом будет очень сложно попасть не только в «Финал четырёх», но даже в плей-офф. «Панатинаикос» хуже, чем в последние два года. Самая большая ошибка — дали сопернику уверенность. Мы играли мягко, защита была ужасной, «Барселона» этим воспользовалась», — приводит слова Атамана Eurohoops.