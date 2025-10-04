Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Атаман: с такой игрой «Панатинаикосу» будет трудно выйти даже в плей-офф

Атаман: с такой игрой «Панатинаикосу» будет трудно выйти даже в плей-офф
Комментарии

Главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман резко высказался о состоянии своей команды после домашнего поражения от «Барселоны» (96:103) в Евролиге.

Евролига . Регулярный чемпионат. 2-й тур
03 октября 2025, пятница. 21:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
96 : 103
Барселона
Барселона, Испания
Панатинаикос: Шортс, Калаицакис, Осман, Холмс, Слукас, Рогкавопулос, Самонтуров, Грант, Нанн, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен
Барселона: Пантер, Cale, Норрис, Веселы, Брисуэла, Саторански, Эрнангомес, Фалл, Лапровиттола, Клайберн, Шенгелия, Парра

«Барселона» сыграла гораздо лучше нас. Думаю, те, кто смотрел матч на арене и по телевизору, видели, что в нынешнем сезоне наша команда не является сильнейшей в Европе. Нам предстоит много работы, мы не готовы на 100%. С таким баскетболом будет очень сложно попасть не только в «Финал четырёх», но даже в плей-офф. «Панатинаикос» хуже, чем в последние два года. Самая большая ошибка — дали сопернику уверенность. Мы играли мягко, защита была ужасной, «Барселона» этим воспользовалась», — приводит слова Атамана Eurohoops.

Материалы по теме
Шрёдер — об Атамане: к счастью, ты никогда не был моим тренером
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android