Атаман: с такой игрой «Панатинаикосу» будет трудно выйти даже в плей-офф
Главный тренер «Панатинаикоса» Эргин Атаман резко высказался о состоянии своей команды после домашнего поражения от «Барселоны» (96:103) в Евролиге.
Евролига . Регулярный чемпионат. 2-й тур
03 октября 2025, пятница. 21:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
96 : 103
Барселона
Барселона, Испания
Панатинаикос: Шортс, Калаицакис, Осман, Холмс, Слукас, Рогкавопулос, Самонтуров, Грант, Нанн, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен
Барселона: Пантер, Cale, Норрис, Веселы, Брисуэла, Саторански, Эрнангомес, Фалл, Лапровиттола, Клайберн, Шенгелия, Парра
«Барселона» сыграла гораздо лучше нас. Думаю, те, кто смотрел матч на арене и по телевизору, видели, что в нынешнем сезоне наша команда не является сильнейшей в Европе. Нам предстоит много работы, мы не готовы на 100%. С таким баскетболом будет очень сложно попасть не только в «Финал четырёх», но даже в плей-офф. «Панатинаикос» хуже, чем в последние два года. Самая большая ошибка — дали сопернику уверенность. Мы играли мягко, защита была ужасной, «Барселона» этим воспользовалась», — приводит слова Атамана Eurohoops.
