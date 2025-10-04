Скидки
Флэгг рассказал о первых неделях в «Далласе» и работе с новыми партнёрами

Флэгг рассказал о первых неделях в «Далласе» и работе с новыми партнёрами
Комментарии

18-летний американский баскетболист Купер Флэгг, выбранный под первым номером драфта НБА, поделился впечатлениями от адаптации в «Далласе» и тренировочного процесса в составе команды.

«Много нового: система, термины, игра в защите, позиционная атака, ротации, схемы опеки и стиль команды. Рад этой возможности и хочу помочь «Далласу» выигрывать. На тренировках «5 на 5» чувствую себя уверенно и в нападении, и в обороне. Мы уже попробовали разные комбинации с Энтони Дэвисом, Клэем Томпсоном и другими ребятами. Мне комфортно, нашёл свое место. Город хороший, еда тоже нравится», — сказал Флэгг в видео на Youtube-канале DLLS Sports.

