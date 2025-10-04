Скидки
Кэмерон Джонсон рассказал о сложностях адаптации к передачам Николы Йокича

29-летний форвард «Денвера» Кэмерон Джонсон признался, что пока привыкает к стилю игры сербской звезды НБА Николы Йокича и необычным передачам 30-летнего центрового.

«Недавно отдал мне совершенно неожиданную передачу, я потерял мяч. Все вокруг говорят: «Привыкай». Так и делаю. У него часто бывают передачи без взгляда — тело наклонено в одну сторону, а мяч летит в другую. Для меня это новое, однако это даст возможность стать открытым для броска», — приводит слова Джонсона Basket News.

Игрок отметил, что процесс адаптации идёт быстро, но требует практики: на бумаге комбинации выглядят иначе, чем на площадке, где важно уловить темп и сработать инстинктивно.

Комментарии
