Матчи Джоэла Эмбиида стали самыми дорогими в НБА в сезоне-2024/2025

Матчи центрового «Филадельфии» Джоэла Эмбиида в сезоне-2024/2025 оказались самыми дорогими в НБА по сравнению с зарплатой игрока. Эмбиид провел всего 19 матчей регулярного чемпионата, при этом каждый его выход на площадку обходился команде более чем в $ 2,7 млн. Об этом сообщает NBA University.

В тройке лидеров по доходу на игру также оказались Джеймс Уайзмен из «Индианы», который травмировал ахиллово сухожилие в первом матче сезона, и Де'Энтони Мелтон из «Голден Стейт», сыгравший всего шесть матчей до разрыва крестообразной связки. Среди других участников топа — Брэндон Ингрэм, Кавай Леонард и Зайон Уильямсон.