Остин Ривз назвал особенность Дончича, которую многие воспринимают ошибочно

Атакующий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Остин Ривз высказался о товарище по команде Луке Дончиче. По словам Ривза, словенец гораздо крупнее, чем многие думают.

«Он очень сильный. Реально сильный. Он больше, чем многие думают — ростом шесть футов восемь дюймов (около 203 см). Я видел, как он в шутливой манере играл с тренерами: они пытались его держать. Когда его опекал Боу Левек, Лука сделал финт на бросок, и тот подпрыгнул. Лука шагнул вперёд, врезался корпусом, и Боу говорит: «Бро, у меня рёбра чуть ли не сломаны». А это ведь была всего лишь тренировка. Даже страшно представить, если бы это случилось со мной», — сказал Ривз на канале The Young Man and The Three в YouTube.

