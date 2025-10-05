Семикратный чемпион НБА ответил, покинет ли Леброн «Лос-Анджелес Лейкерс»

Семикратный чемпион НБА Роберт Орри поделился мыслями о возможном уходе лёгкого форварда Леброна Джеймса из «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Это глупый вопрос. Иногда забываешь, сколько денег зарабатывает Леброн. Нельзя просто сказать: «Ладно, Леброн, мы тебя отправляем в другой клуб». Никто не сможет себе этого позволить. Не думаю, что он куда-то уйдёт — его дочь здесь чувствует себя хорошо, жена здесь счастлива. Мне не кажется, что он сменит клуб. Подумайте обо всех великих игроках, которые много переходили из команды в команду: если Леброн снова сменит клуб, это будет слишком для него и его наследия», — сказал Орри на канале Big Shot Bob Podcast в YouTube.

40-летний Леброн показал актуальную физическую форму: