Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Семикратный чемпион НБА ответил, покинет ли Леброн «Лос-Анджелес Лейкерс»

Семикратный чемпион НБА ответил, покинет ли Леброн «Лос-Анджелес Лейкерс»
Комментарии

Семикратный чемпион НБА Роберт Орри поделился мыслями о возможном уходе лёгкого форварда Леброна Джеймса из «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Это глупый вопрос. Иногда забываешь, сколько денег зарабатывает Леброн. Нельзя просто сказать: «Ладно, Леброн, мы тебя отправляем в другой клуб». Никто не сможет себе этого позволить. Не думаю, что он куда-то уйдёт — его дочь здесь чувствует себя хорошо, жена здесь счастлива. Мне не кажется, что он сменит клуб. Подумайте обо всех великих игроках, которые много переходили из команды в команду: если Леброн снова сменит клуб, это будет слишком для него и его наследия», — сказал Орри на канале Big Shot Bob Podcast в YouTube.

Материалы по теме
«Лейкерс» дали понять, что эпоха Леброна Джеймса подходит к концу. Вот главная причина
«Лейкерс» дали понять, что эпоха Леброна Джеймса подходит к концу. Вот главная причина

40-летний Леброн показал актуальную физическую форму:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android