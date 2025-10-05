Пистиолис высказался в преддверии матча ЦСКА с «Пармой» в Единой лиге

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис высказался о предстоящем матче своей команды в рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ с пермской «Бетсити Пармой», который состоится сегодня, 5 октября, в 16:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 05 октября 2025, воскресенье. 16:00 МСК Бетсити Парма Пермский край Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Наше захватывающее путешествие продолжается в Перми. Нам предстоит играть на сложной для соперника арене, в очень активном зале и против высокомотивированной команды. Нам нужно выложиться на все сто, чтобы победить», — приводит слова Пистиолиса официальный телеграм-канал ЦСКА.

Отметим, что в начале сезона ЦСКА одержал победу над «Самарой» со счётом 82:63, тогда как «Парма» потерпела два поражения — от «Пари Нижний Новгород» (69:73) и УНИКСа (83:103).