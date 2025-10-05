«Это сказывалось». Елевич назвал причину разгромного поражения «Зенита» в матче с УНИКСом

Заслуженный тренер России Сергей Елевич прокомментировал поражение санкт-петербургского «Зенита» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом, который прошёл вчера, 4 октября, и завершился со счётом 77:104.

«Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович в прошедшее межсезонье взял в команду именно тех игроков, которые были нужны. Дишон Пьерр здорово смотрится, очень подвижный. И, в принципе, со второго по пятый номер играть может! Универсальный игрок. Маркус Бингэм тоже хорош. И российские игроки очень хорошие в команде. Грамотную селекцию казанцы летом провели. Было у УНИКСа в этой встрече немало важных попаданий, которые и надломили оборону «Зенита».

У «Зенита» тоже хороший состав, но если УНИКС планомерно готовился к сезону под руководством своего тренера, то у петербуржцев Секулич в предсезонку уезжал в расположение сборной Словении, которая под его руководством играла на чемпионате Европы. Это, конечно, сказывалось на подготовке команды.

Плюс Димитриевич пока не набрал свою лучшую форму, Фрейзер ещё не нашёл игру. Но уверен, что Секулич и его команда скоро наверстают упущенное и исправят проблемные ситуации. Состав очень хороший. Так что всё у «Зенита» будет хорошо», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».