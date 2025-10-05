Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Это сказывалось». Елевич назвал причину разгромного поражения «Зенита» в матче с УНИКСом

«Это сказывалось». Елевич назвал причину разгромного поражения «Зенита» в матче с УНИКСом
Аудио-версия:
Комментарии

Заслуженный тренер России Сергей Елевич прокомментировал поражение санкт-петербургского «Зенита» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом, который прошёл вчера, 4 октября, и завершился со счётом 77:104.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
77 : 104
УНИКС
Казань
Зенит: Димитриевич - 14, Рэндольф - 13, Пойтресс - 12, Фрейзер - 8, Мартюк - 7, Воронцевич - 7, Узинский - 5, Жбанов - 4, Емченко - 4, Щербенев - 3, Земский, Кривых
УНИКС: Бингэм - 22, Брайс - 22, Ли - 18, Пьерр - 16, Рейнольдс - 12, Беленицкий - 4, Д. Кулагин - 4, Лопатин - 4, Захаров - 2, Абдулбасиров, Илюк, Белоусов

«Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович в прошедшее межсезонье взял в команду именно тех игроков, которые были нужны. Дишон Пьерр здорово смотрится, очень подвижный. И, в принципе, со второго по пятый номер играть может! Универсальный игрок. Маркус Бингэм тоже хорош. И российские игроки очень хорошие в команде. Грамотную селекцию казанцы летом провели. Было у УНИКСа в этой встрече немало важных попаданий, которые и надломили оборону «Зенита».

У «Зенита» тоже хороший состав, но если УНИКС планомерно готовился к сезону под руководством своего тренера, то у петербуржцев Секулич в предсезонку уезжал в расположение сборной Словении, которая под его руководством играла на чемпионате Европы. Это, конечно, сказывалось на подготовке команды.

Плюс Димитриевич пока не набрал свою лучшую форму, Фрейзер ещё не нашёл игру. Но уверен, что Секулич и его команда скоро наверстают упущенное и исправят проблемные ситуации. Состав очень хороший. Так что всё у «Зенита» будет хорошо», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».

Сейчас читают:
Как же прекрасен УНИКС! Казанцы разложили «Зенит» по полочкам — без жалости
Как же прекрасен УНИКС! Казанцы разложили «Зенит» по полочкам — без жалости
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android