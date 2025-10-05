Скидки
Локомотив-Кубань — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
14:00 Мск
Баскетбол

Расписание матчей Единой лиги на 5 октября

Комментарии

Сегодня, 5 октября, запланирован очередной игровой день сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ. Поклонники российского баскетбола смогут увидеть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Единая лига. Расписание на 5 октября (время московское):

14:00. «Локомотив-Кубань» — «Пари Нижний Новгород»;
16:00. «Бетсити Парма» — ЦСКА.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 сентября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
85 : 86
Уралмаш
Екатеринбург
Локомотив-Кубань: Квитковских - 27, Робертсон - 11, Миллер - 10, Темиров - 10, Хантер - 10, Хэмм - 8, Мартин - 6, Коновалов - 3, Коско, Попов, Шеянов, Самойленко
Уралмаш: Нэвелс - 23, Герасимов - 13, Белянков - 11, Нэльсон - 9, Далтон - 7, Карданахишвили - 7, Писклов - 6, Даглас - 6, Петенев - 2, Новиков - 2, Пынько, Ивлев
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 сентября 2025, воскресенье. 18:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
103 : 83
Бетсити Парма
Пермский край
УНИКС: Бингэм - 27, Лопатин - 15, Ли - 14, Пьерр - 13, Беленицкий - 9, Брайс - 9, Рейнольдс - 8, Захаров - 3, Белоусов - 3, Абдулбасиров - 2, Халилулаев, Илюк
Бетсити Парма: Адамс - 20, Фирсов - 16, Шашков - 12, Сандерс - 11, Адамс - 8, Картер - 6, Захаров - 6, Ильницкий - 2, Егоров - 2, Свинин, Стафеев

Напомним, согласно регламенту команды проведут регулярный чемпионат в четыре круга: каждый сыграет с каждым по два раза дома и на выезде. По завершении регулярки определятся восемь сильнейших команд лиги, которые напрямую попадут в плей-офф. В прошлом сезоне Единой лиги чемпионом стал московский ЦСКА.

