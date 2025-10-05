Расписание матчей Единой лиги на 5 октября

Сегодня, 5 октября, запланирован очередной игровой день сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ. Поклонники российского баскетбола смогут увидеть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Единая лига. Расписание на 5 октября (время московское):

14:00. «Локомотив-Кубань» — «Пари Нижний Новгород»;

16:00. «Бетсити Парма» — ЦСКА.

Напомним, согласно регламенту команды проведут регулярный чемпионат в четыре круга: каждый сыграет с каждым по два раза дома и на выезде. По завершении регулярки определятся восемь сильнейших команд лиги, которые напрямую попадут в плей-офф. В прошлом сезоне Единой лиги чемпионом стал московский ЦСКА.