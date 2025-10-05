Скидки
Локомотив-Кубань — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
14:00 Мск
Главная Баскетбол Новости

Видео: первые очки россиянина Владислава Голдина в предсезонном матче НБА

Комментарии

24-летний российский центровой «Майами Хит» Владислав Голдин принял участие в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 2025/2026 с «Орландо Мэджик», в котором его команда потерпела поражение со счётом 118:126.

НБА — предсезонные матчи
05 октября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
118 : 126
Орландо Мэджик
Орландо
Майами Хит: Килс - 12, Уиггинс - 11, Йович - 10, Уэр - 10, Gardner - 10, Фонтеккио - 9, Джонсон - 8, Смит - 7, Адебайо - 7, Янг - 7, Жакез-мл. - 6, Ачиува - 5, Пауэлл - 5, Томпсон - 5, Dainja - 4, Goldin - 2
Орландо Мэджик: Richardson - 13, Да Силва - 12, Бикман - 11, Кэйн - 10, Ховард - 10, Картер - 10, Бейн - 9, Morales - 9, Банкеро - 7, Битадзе - 6, Penda - 6, Блэк - 5, Каслтон - 5, Айзек - 4, Робинсон - 4, Джонс - 3, Киньонес - 2, Саггс, Минайя

Примечательно, что свои первые очки в НБА Голдин набрал в предсезонном матче, выйдя на площадку в последней четверти за свою первую команду лиги. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеозапись этого момента.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Владислав провёл на площадке в общей сложности около восьми минут, набрав суммарно два очка (1 из 1 с игры), сделав один перехват и одну потерю. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «-9».

