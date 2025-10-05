Видео: первые очки россиянина Владислава Голдина в предсезонном матче НБА

24-летний российский центровой «Майами Хит» Владислав Голдин принял участие в предсезонном матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 2025/2026 с «Орландо Мэджик», в котором его команда потерпела поражение со счётом 118:126.

Примечательно, что свои первые очки в НБА Голдин набрал в предсезонном матче, выйдя на площадку в последней четверти за свою первую команду лиги. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеозапись этого момента.

Владислав провёл на площадке в общей сложности около восьми минут, набрав суммарно два очка (1 из 1 с игры), сделав один перехват и одну потерю. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «-9».