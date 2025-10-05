Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Звёзды «Голден Стэйт Уорриорз» посетили крупный турнир UFC 320

Звёзды «Голден Стэйт Уорриорз» посетили крупный турнир UFC 320
Комментарии

36-летний звёздный форвард Джимми Батлер и 35-летний четырёхкратный чемпион НБА тяжёлый форвард Дрэймонд Грин, представляющие коллектив «Голден Стэйт Уорриорз», посетили крупный номерной турнир UFC 320, который прошёл в ночь на 5 октября в Лас-Вегасе.

Фото: Кадр из трансляции

В главном поединке вечера россиянин Магомед Анкалаев защищал чемпионство в полутяжёлом весе в поединке с бразильцем Алексом Перейрой. Бой завершился на второй минуте второго раунда техническим нокаутом в исполнении Перейры, который вернул себе титул полутяжёлого дивизиона.

Регулярный сезон начнётся 21 октября 2025 года и завершится в апреле 2026 года.

Сейчас читают:
39-летний чемпион НБА подписал контракт с «Голден Стэйт». В чём замысел «Уорриорз»? 39-летний чемпион НБА подписал контракт с «Голден Стэйт». В чём замысел «Уорриорз»?
Нашего чемпиона UFC уничтожили! Неожиданный и печальный результат Нашего чемпиона UFC уничтожили! Неожиданный и печальный результат
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android