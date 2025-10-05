Звёзды «Голден Стэйт Уорриорз» посетили крупный турнир UFC 320

36-летний звёздный форвард Джимми Батлер и 35-летний четырёхкратный чемпион НБА тяжёлый форвард Дрэймонд Грин, представляющие коллектив «Голден Стэйт Уорриорз», посетили крупный номерной турнир UFC 320, который прошёл в ночь на 5 октября в Лас-Вегасе.

Фото: Кадр из трансляции

В главном поединке вечера россиянин Магомед Анкалаев защищал чемпионство в полутяжёлом весе в поединке с бразильцем Алексом Перейрой. Бой завершился на второй минуте второго раунда техническим нокаутом в исполнении Перейры, который вернул себе титул полутяжёлого дивизиона.

Регулярный сезон начнётся 21 октября 2025 года и завершится в апреле 2026 года.