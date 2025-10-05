Скидки
Локомотив-Кубань — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
«Автодор» подписал контракт с бывшим игроком «Пармы» и «Пари НН» Хэмилтоном

«Автодор» подписал контракт с бывшим игроком «Пармы» и «Пари НН» Хэмилтоном
Комментарии

32-летний американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника, Алекс Хэмилтон стал игроком команды Единой лиги ВТБ «Автодор», о чём сообщила пресс-служба саратовской команды.

«На протяжении всего межсезонья приоритетом клуба было подписание разыгрывающего. Теперь эта задача решена. Хэмилтон — мастеровитый игрок с большим опытом, уже адаптированный к Единой лиге. Надеемся, что он безболезненно вольётся в строящийся коллектив», — прокомментировал подписание президент «Автодора» Олег Родионов.

В сезоне-2024/2025 Хэмилтон играл за «Бетсити Парма» и «Пари Нижний Новгород». После вылета команды в четвертьфинале от ЦСКА он отправился в Латинскую Америку и завершал сезон в «Индиос де Маягуэс».

