Защитник «Зенита» — о разгромном поражении от УНИКСа: план был играть с полной отдачей

Защитник «Зенита» Ливай Рэндольф высказался о поражении сине-бело-голубых в центральном матче тура Единой лиги ВТБ с УНИКСом (77:104).

— Что случилось с командой в начале третьей четверти?

— Думаю, во второй половине они сделали некоторые корректировки. Они начали попадать броски, особенно в третьей четверти, что сильно повлияло на ход игры, и мы просто не смогли отыграться. Нам нужно посмотреть видео. Мы знаем, что это очень сильная команда с отличными игроками. Когда мы сократили разницу до «-6», они снова начали попадать и увеличили преимущество.

— «Зенит» допустил 16 потерь за игру. Это стало ключевой проблемой сегодня?

— Как я уже сказал, нужно пересмотреть видео. Вероятно, большое количество потерь сыграло роль. Они много набрали на быстрых отрывах, так что это то, что нам нужно исправить к следующей игре. У нас был план — играть с полной отдачей, играть в наш баскетбол, хорошо защищаться, останавливать соперника и аккуратно действовать в нападении, — приводит слова Рэндольфа пресс-служба команды.