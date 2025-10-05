Скидки
Локомотив-Кубань — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Защитник «Зенита» — о разгромном поражении от УНИКСа: план был играть с полной отдачей

Защитник «Зенита» — о разгромном поражении от УНИКСа: план был играть с полной отдачей
Защитник «Зенита» Ливай Рэндольф высказался о поражении сине-бело-голубых в центральном матче тура Единой лиги ВТБ с УНИКСом (77:104).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
04 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
77 : 104
УНИКС
Казань
Зенит: Димитриевич - 14, Рэндольф - 13, Пойтресс - 12, Фрейзер - 8, Мартюк - 7, Воронцевич - 7, Узинский - 5, Жбанов - 4, Емченко - 4, Щербенев - 3, Земский, Кривых
УНИКС: Бингэм - 22, Брайс - 22, Ли - 18, Пьерр - 16, Рейнольдс - 12, Беленицкий - 4, Д. Кулагин - 4, Лопатин - 4, Захаров - 2, Абдулбасиров, Илюк, Белоусов

— Что случилось с командой в начале третьей четверти?
— Думаю, во второй половине они сделали некоторые корректировки. Они начали попадать броски, особенно в третьей четверти, что сильно повлияло на ход игры, и мы просто не смогли отыграться. Нам нужно посмотреть видео. Мы знаем, что это очень сильная команда с отличными игроками. Когда мы сократили разницу до «-6», они снова начали попадать и увеличили преимущество.

— «Зенит» допустил 16 потерь за игру. Это стало ключевой проблемой сегодня?
— Как я уже сказал, нужно пересмотреть видео. Вероятно, большое количество потерь сыграло роль. Они много набрали на быстрых отрывах, так что это то, что нам нужно исправить к следующей игре. У нас был план — играть с полной отдачей, играть в наш баскетбол, хорошо защищаться, останавливать соперника и аккуратно действовать в нападении, — приводит слова Рэндольфа пресс-служба команды.

Как же прекрасен УНИКС! Казанцы разложили «Зенит» по полочкам — без жалости
Как же прекрасен УНИКС! Казанцы разложили «Зенит» по полочкам — без жалости
