Юдин — об игре с «Пари НН»: после «Енисея» у нас не было тяжёлых тренировок два дня

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Антон Юдин высказался в преддверии матча с «Пари Нижний Новгород», который начнётся сегодня в 14:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 05 октября 2025, воскресенье. 14:00 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

«В составе «Пари НН» много опытных игроков, которые уже давно играют друг с другом. Эта команда показывает современный динамичный баскетбол, в чём-то схожий с нашим стилем. Поэтому мы ожидаем достаточно сложную игру.

У нас не было тяжёлых тренировок два дня после «Енисея», поэтому я думаю, что мы подойдём к матчу достаточно свежими. Надеюсь, на трибунах соберётся много людей. Я после каждой игры благодарю всех, кто приходит нас поддерживать. Краснодарские болельщики достаточно громкие. Думаю, что команда чувствует их поддержку, и это придаёт дополнительных сил», — приводит слова Юдина пресс-служба команды.