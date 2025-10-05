Сергей Козин высказался о готовности «Пари НН» к игре с «Локомотивом-Кубань»

Главный тренер команды «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин высказался в преддверии матча Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».

«Локомотив» проводит уже третью игру подряд дома. Сезон они начали, можно сказать, неудачно, проиграв в первой же домашней встрече «Уралмашу». Однако затем им удалось одержать победу над «Енисеем». Мы ожидаем тяжёлой игры, как это обычно бывает в Краснодаре.

К сожалению, нам не сможет помочь Айзея Вашингтон, который получил травму в игре с «Пармой» и пропустит ближайшие встречи. Но остальные ребята находятся в хорошем настроении, готовы показать свои лучшие качества и дать бой «Локомотиву», — приводит слова Козина пресс-служба команды.