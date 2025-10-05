Сергей Козин высказался о готовности «Пари НН» к игре с «Локомотивом-Кубань»
Поделиться
Главный тренер команды «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин высказался в преддверии матча Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 октября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Перерыв
34 : 34
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Локомотив-Кубань: Коско, Миллер, Робертсон, Темиров, Рябков, Квитковских, Хэмм, Попов, Хантер, Шеянов, Коновалов, Самойленко
Пари Нижний Новгород: Гэтлинг, Лукач, Буринский, Хоменко, Гришаев, Карпенков, Платонов, Хантер, Хвостов, Попов, Зоткин
«Локомотив» проводит уже третью игру подряд дома. Сезон они начали, можно сказать, неудачно, проиграв в первой же домашней встрече «Уралмашу». Однако затем им удалось одержать победу над «Енисеем». Мы ожидаем тяжёлой игры, как это обычно бывает в Краснодаре.
К сожалению, нам не сможет помочь Айзея Вашингтон, который получил травму в игре с «Пармой» и пропустит ближайшие встречи. Но остальные ребята находятся в хорошем настроении, готовы показать свои лучшие качества и дать бой «Локомотиву», — приводит слова Козина пресс-служба команды.
Комментарии
- 5 октября 2025
-
14:37
-
14:16
-
13:12
-
13:01
-
12:22
-
11:20
-
10:15
-
09:58
-
09:15
-
09:12
-
07:51
-
07:43
-
04:30
-
03:45
-
00:02
- 4 октября 2025
-
23:56
-
23:49
-
23:31
-
22:28
-
22:13
-
21:16
-
20:26
-
20:11
-
19:28
-
18:23
-
17:57
-
17:27
-
17:26
-
16:31
-
16:25
-
15:48
-
15:09
-
14:57
-
14:18
-
13:59«Уралмаш» арендовал центрового у «Автодора» Официально