Главная Баскетбол Новости

Сергей Козин высказался о готовности «Пари НН» к игре с «Локомотивом-Кубань»

Комментарии

Главный тренер команды «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин высказался в преддверии матча Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 октября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Перерыв
34 : 34
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Локомотив-Кубань: Коско, Миллер, Робертсон, Темиров, Рябков, Квитковских, Хэмм, Попов, Хантер, Шеянов, Коновалов, Самойленко
Пари Нижний Новгород: Гэтлинг, Лукач, Буринский, Хоменко, Гришаев, Карпенков, Платонов, Хантер, Хвостов, Попов, Зоткин

«Локомотив» проводит уже третью игру подряд дома. Сезон они начали, можно сказать, неудачно, проиграв в первой же домашней встрече «Уралмашу». Однако затем им удалось одержать победу над «Енисеем». Мы ожидаем тяжёлой игры, как это обычно бывает в Краснодаре.

К сожалению, нам не сможет помочь Айзея Вашингтон, который получил травму в игре с «Пармой» и пропустит ближайшие встречи. Но остальные ребята находятся в хорошем настроении, готовы показать свои лучшие качества и дать бой «Локомотиву», — приводит слова Козина пресс-служба команды.

