Яннис Адетокунбо: теперь я хочу большего

Греческий баскетболист Яннис Адетокунбо, вернувшись в «Милуоки Бакс» после Евробаскета-2025, где завоевал бронзовую медаль с национальной сборной, заявил о своих новых карьерных целях.

«Я думаю, что каждый баскетболист, каждый спортсмен начинает карьеру и задаёт себе вопрос, чего хочет достичь и как его будут помнить. На этом этапе я достиг всего, к чему стремился. Но теперь я хочу большего. Я хочу выиграть ещё один чемпионат. Я хочу завоевать ещё одну медаль за сборную, потому что для меня наследие очень важно», — приводит слова Адетокунбо Eurohoops.

Ранее Яннис Адетокунбо пропустил медиадень «Милуоки» из-за положительного теста на COVID-19.

