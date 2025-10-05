Скидки
Локомотив-Кубань — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Баскетбол

В «Автодоре» оценили подписание разыгрывающего Алекса Хэмилтона

В «Автодоре» оценили подписание разыгрывающего Алекса Хэмилтона
Комментарии

В саратовском «Автодоре» прокомментировали подписание контракта с американским разыгрывающим Алексом Хэмилтоном. Главный тренер команды Миленко Богичевич отметил, что рассчитывает на опыт и лидерские качества новичка.

«Очень рад тому, что Алекс станет частью «Автодора». Хэмилтон — опытный игрок с высоким баскетбольным IQ, умеющий принимать правильные решения в ключевые моменты. Мы надеемся, что его опыт и хладнокровие помогут нашей молодой команде. Он отличный ассистент, который улучшает игру партнёров, и я верю, что его менталитет победителя принесёт результат нашему клубу» — приводит слова Богичевича официальный телеграм-канал клуба.

