Алекс Хэмилтон рассказал, почему решил подписать контракт с «Автодором»

Новичок саратовского «Автодора» Алекс Хэмилтон объяснил решение присоединиться к команде, рассказал о причинах, по которым изначально не смог подписать контракт, и обозначил цели на новый сезон.

«Я выбрал «Автодор», потому что клуб проявил настойчивость и продолжал быть заинтересован во мне, даже после того как я отказался присоединиться перед началом сезона. Тогда у меня были личные обстоятельства и обязательства дома, поэтому я решил остаться в США и провести время с семьёй. Сейчас я готов сосредоточиться на работе и помочь команде добиваться побед», — приводит слова Хэмилтона официальный телеграм-канал БК «Автодор».