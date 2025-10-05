«Локомотив-Кубань» обыграл «Пари НН» в матче Единой лиги ВТБ

Сегодня, 5 октября, на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре состоялся матч регулярного чемпионата Единой Лиги между местной командой «Локомотив-Кубань» и клубом «Пари Нижний Новгород». Встреча завершилась со счётом 86:73 (23:17, 11:17, 31:20, 28:24) в пользу хозяев игры.

Наиболее результативным игроком кубанской команды стал разыгрывающий защитник Патрик Миллер. Ему удалось набрать 20 очков. Из команды гостей лучше всех себя проявил разыгрывающий защитник Гэтлинг Шейн, за игру он смог набрать 30 очков.

Напомним, что сегодня также матч Единой лиги проведёт клуб «Бетсити Парма» с действующими чемпионами лигши ЦСКА.