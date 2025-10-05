Скидки
Локомотив-Кубань — Пари Нижний Новгород. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Баскетбол

«Локомотив-Кубань» — «Пари Нижний Новгород», результат матча 5 октября, счет 91:78, Единая Лига ВТБ – 2025/2026

«Локомотив-Кубань» обыграл «Пари НН» в матче Единой лиги ВТБ
Сегодня, 5 октября, на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре состоялся матч регулярного чемпионата Единой Лиги между местной командой «Локомотив-Кубань» и клубом «Пари Нижний Новгород». Встреча завершилась со счётом 86:73 (23:17, 11:17, 31:20, 28:24) в пользу хозяев игры.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 октября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
93 : 78
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Локомотив-Кубань: Коско, Миллер, Робертсон, Темиров, Рябков, Квитковских, Хэмм, Попов, Хантер, Шеянов, Коновалов, Самойленко
Пари Нижний Новгород: Гэтлинг, Лукач, Буринский, Хоменко, Гришаев, Карпенков, Платонов, Хантер, Хвостов, Попов, Зоткин

Наиболее результативным игроком кубанской команды стал разыгрывающий защитник Патрик Миллер. Ему удалось набрать 20 очков. Из команды гостей лучше всех себя проявил разыгрывающий защитник Гэтлинг Шейн, за игру он смог набрать 30 очков.

Напомним, что сегодня также матч Единой лиги проведёт клуб «Бетсити Парма» с действующими чемпионами лигши ЦСКА.

Расписание матчей Единой лиги на 5 октября
