«Бетсити Парма» победила ЦСКА в домашнем матче ЕЛ с отрывом в три очка

Сегодня, 5 октября, в Перми состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местной командой «Бетсити Парма» и московским ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 83:80 (28:18, 18:14, 15:23, 25:25) в пользу хозяев.

Самым результативным игроком в составе пермского клуба стал 29-летний американский разыгрывающий защитник Джален Адамс. Ему удалось набрать 27 очков, сделать семь подборов, отдать пять передач, а также совершить два перехвата и один блок-шот.

Наиболее результативным игроком в составе московской команды стал 23-летний российский защитник Самсон Руженцев. В ходе встречи он набрал 19 очков, сделал четыре подбора, а также совершил один блок-шот.