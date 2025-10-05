Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бетсити Парма — ЦСКА, результат матча 5 октября 2025, счет 83:80, Единая лига ВТБ – 2025/2026

«Бетсити Парма» победила ЦСКА в домашнем матче ЕЛ с отрывом в три очка
Комментарии

Сегодня, 5 октября, в Перми состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между местной командой «Бетсити Парма» и московским ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 83:80 (28:18, 18:14, 15:23, 25:25) в пользу хозяев.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 октября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
83 : 80
ЦСКА
Москва
Бетсити Парма: Адамс - 27, Картер - 23, Адамс - 17, Сандерс - 6, Шашков - 4, Свинин - 3, Фирсов - 2, Егоров - 1, Ильницкий, Стафеев, Захаров
ЦСКА: Руженцев - 19, Тримбл - 15, Уэйр - 12, Ухов - 10, Антонов - 8, Кливленд - 5, Жан-Шарль - 4, Астапкович - 3, Ганькевич - 2, Курбанов - 2, Карпенко, Чадов

Самым результативным игроком в составе пермского клуба стал 29-летний американский разыгрывающий защитник Джален Адамс. Ему удалось набрать 27 очков, сделать семь подборов, отдать пять передач, а также совершить два перехвата и один блок-шот.

Наиболее результативным игроком в составе московской команды стал 23-летний российский защитник Самсон Руженцев. В ходе встречи он набрал 19 очков, сделал четыре подбора, а также совершил один блок-шот.

Календарь Единой лиги на сезон-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги на сезон-2025/2026
Материалы по теме
Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2025/2026
Онлайн-таблица переходов Единой лиги сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android