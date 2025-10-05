Скидки
«MVP и чемпионство». Энтони Эдвардс — о целях на предстоящий сезон НБА

24-летний лидер клуба «Миннесота Тимбервулвз» американец Энтони Эдвардс, выступающий на позиции защитника, рассказал о планах команды на предстоящий сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Не думаю, что смогу получить в этом году награду «Лучший защитник». Моими одноклубниками являются два лучших защитника, так что мне будет сложно обставить их. Я не хочу лишать парней этого достижения. Какова цель нашей команды на этот год? MVP и чемпионство», — приводит слова Эдвардса портал Basketball Network.

Ранее Энтони Эдвардс раскрыл, какой ценный совет получил от Майкла Джордана в это межсезонье.

Энтони Эдвардс раскрыл, какой ценный совет получил от Майкла Джордана в это межсезонье
