«Я сказал команде верить в броски». Главный тренер «Локо» — о матче с «Пари НН»

Главный тренер краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» Антон Юдин высказался о победе своих подопечных в матче с «Пари Нижний Новгород», который завершился со счётом 93:78.

«Начали мы достаточно хорошо, но во второй четверти снова столкнулись с тем, что не можем реализовать открытые броски. При этом в плане защиты наша игра в первой половине была достаточно неплохой, и в раздевалке я сказал команде, что надо продолжать играть так же и верить в то, что рано или поздно броски начнут залетать в корзину. И во второй половине поймали свой ритм и обрели уверенность. Я думаю, что счёт по игре», — приводит слова Юдина пресс-служба Единой лиги.