Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Я сказал команде верить в броски». Главный тренер «Локо» — о матче с «Пари НН»

«Я сказал команде верить в броски». Главный тренер «Локо» — о матче с «Пари НН»
Комментарии

Главный тренер краснодарского клуба «Локомотив-Кубань» Антон Юдин высказался о победе своих подопечных в матче с «Пари Нижний Новгород», который завершился со счётом 93:78.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 октября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
93 : 78
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Локомотив-Кубань: Миллер - 20, Робертсон - 17, Хантер - 10, Квитковских - 9, Коновалов - 9, Самойленко - 7, Попов - 6, Шеянов - 6, Хэмм - 4, Рябков - 3, Темиров - 2, Коско
Пари Нижний Новгород: Гэтлинг - 30, Хоменко - 16, Попов - 15, Карпенков - 6, Лукач - 4, Хантер - 4, Хвостов - 3, Буринский, Гришаев, Платонов, Зоткин

«Начали мы достаточно хорошо, но во второй четверти снова столкнулись с тем, что не можем реализовать открытые броски. При этом в плане защиты наша игра в первой половине была достаточно неплохой, и в раздевалке я сказал команде, что надо продолжать играть так же и верить в то, что рано или поздно броски начнут залетать в корзину. И во второй половине поймали свой ритм и обрели уверенность. Я думаю, что счёт по игре», — приводит слова Юдина пресс-служба Единой лиги.

Материалы по теме
Лидер «Пари НН» делал всё возможное. Но «Локо» хватило четверти, чтобы сказать своё слово
Лидер «Пари НН» делал всё возможное. Но «Локо» хватило четверти, чтобы сказать своё слово
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android