«В начале выглядели неплохо, пропустили 34 очка». Козин — о поражении в матче с «Локо»

Главный тренер команды «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин поделился мнением о матче своих подопечных с краснодарской командой «Локомотив-Кубань», который завершился в пользу последних со счётом 93:78.

«Мы увидели две разные половины. В начале матча мы выглядели неплохо, пропустили всего 34 очка за две четверти, но в игре против Краснодара не бывает мелочей, и несколько наших ошибок позволили сопернику создать преимущество. У нас ограниченная ротация маленьких игроков. Айзея Вашингтон сегодня не играл из-за травмы, и то, что Шейн Гэтлинг быстро получил четвёртый фол, сильно сказалось на нашей игре во второй половине. Также важным фактором стал выход Ильи Попова – он затолкал нас под кольцом, взял пять подборов на нашем щите, которые вылились в лёгкие очки соперника. К его давлению мы оказались немного не готовы», — приводит слова Козина пресс-служба Единой лиги.