Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«В начале выглядели неплохо, пропустили 34 очка». Козин — о поражении в матче с «Локо»

«В начале выглядели неплохо, пропустили 34 очка». Козин — о поражении в матче с «Локо»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер команды «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин поделился мнением о матче своих подопечных с краснодарской командой «Локомотив-Кубань», который завершился в пользу последних со счётом 93:78.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 октября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
93 : 78
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Локомотив-Кубань: Миллер - 20, Робертсон - 17, Хантер - 10, Квитковских - 9, Коновалов - 9, Самойленко - 7, Попов - 6, Шеянов - 6, Хэмм - 4, Рябков - 3, Темиров - 2, Коско
Пари Нижний Новгород: Гэтлинг - 30, Хоменко - 16, Попов - 15, Карпенков - 6, Лукач - 4, Хантер - 4, Хвостов - 3, Буринский, Гришаев, Платонов, Зоткин

«Мы увидели две разные половины. В начале матча мы выглядели неплохо, пропустили всего 34 очка за две четверти, но в игре против Краснодара не бывает мелочей, и несколько наших ошибок позволили сопернику создать преимущество. У нас ограниченная ротация маленьких игроков. Айзея Вашингтон сегодня не играл из-за травмы, и то, что Шейн Гэтлинг быстро получил четвёртый фол, сильно сказалось на нашей игре во второй половине. Также важным фактором стал выход Ильи Попова – он затолкал нас под кольцом, взял пять подборов на нашем щите, которые вылились в лёгкие очки соперника. К его давлению мы оказались немного не готовы», — приводит слова Козина пресс-служба Единой лиги.

Сейчас читают:
Лидер «Пари НН» делал всё возможное. Но «Локо» хватило четверти, чтобы сказать своё слово
Лидер «Пари НН» делал всё возможное. Но «Локо» хватило четверти, чтобы сказать своё слово
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android