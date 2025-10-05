Скидки
Главная Баскетбол Новости

Бэйлесс: для НБА это реальность. Холодная война между Леброном и «Лейкерс» продолжается

Комментарии

Североамериканский журналист и известный телеведущий Скип Бэйлесс заявил, что между четырёхкратным чемпионом НБА соотечественником Леброном Джеймсом, который выступает на позиции лёгкого форварда, и руководством «Лос-Анджелес Лейкерс» существует конфликт.

«Для НБА это уже реальность. Холодная война между Леброном и «Лейкерс» продолжается. На прошлой неделе, если вы заметили, Роб Пелинка пытался подтолкнуть Леброна к завершению карьеры, точнее к объявлению о завершении карьеры.

Но Леброн был глубоко задет этим. Поверьте мне. Это беспокоит его почти так же сильно, как и признание Майкла Джордана величайшим игроком в истории», — приводит слова Бэйлесса портал Basketball Network.

Новости. Баскетбол
