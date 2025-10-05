Скидки
Баскетбол

Пистиолис — о поражении ЦСКА: это 2-й матч сезона, который можно считать неудачным

Пистиолис — о поражении ЦСКА: это 2-й матч сезона, который можно считать неудачным
Комментарии

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис поделился мыслями о поражении своей команды в матче Единой лиги ВТБ с клубом «Бетсити Парма», который завершился со счётом 83:80 в пользу пермяков.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 октября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
93 : 78
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Локомотив-Кубань: Миллер - 20, Робертсон - 17, Хантер - 10, Квитковских - 9, Коновалов - 9, Самойленко - 7, Попов - 6, Шеянов - 6, Хэмм - 4, Рябков - 3, Темиров - 2, Коско
Пари Нижний Новгород: Гэтлинг - 30, Хоменко - 16, Попов - 15, Карпенков - 6, Лукач - 4, Хантер - 4, Хвостов - 3, Буринский, Гришаев, Платонов, Зоткин

«Хотел бы поздравить «Бетсити Парму» с победой. Нет никаких вопросов о том, что соперники заслужили эту победу. Они очень старались и играли очень хорошо. Что касается моей команды: мы начали игру очень мягко, также считаю, что на протяжении всей игры мы не показали хорошей защиты.

Кроме того, не реализовали лёгкие броски и даже при том, что мы хорошо выглядели на предсезонном этапе — это вторая официальная игра на старте сезона, которую можно считать неудачной. Нам нужно разобраться в том, что не так, и играть лучше», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.

