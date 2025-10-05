Скидки
Баскетбол

Главный тренер «Бетсити Парма» Пашутин прокомментировал победу команды в матче с ЦСКА

Главный тренер «Бетсити Парма» Пашутин прокомментировал победу команды в матче с ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер клуба «Бетсити Парма» Евгений Пашутин поделился мыслями насчёт победы своих подопечных в матче с московским ЦСКА, по итогам которого пермяки взяли верх со счётом 83:80.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 октября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
83 : 80
ЦСКА
Москва
Бетсити Парма: Адамс - 27, Картер - 23, Адамс - 17, Сандерс - 6, Шашков - 4, Свинин - 3, Фирсов - 2, Егоров - 1, Ильницкий, Стафеев, Захаров
ЦСКА: Руженцев - 19, Тримбл - 15, Уэйр - 12, Ухов - 10, Антонов - 8, Кливленд - 5, Жан-Шарль - 4, Астапкович - 3, Ганькевич - 2, Курбанов - 2, Карпенко, Чадов

«Во-первых, хочу поблагодарить пермских болельщиков. Полный зал на открытии домашнего сезона – это невероятно. Первый домашний матч и сразу с действующим чемпионом Лиги. Я рад тому, что болельщики откликнулись и пришли поддержать команду. Сегодня была непередаваемая атмосфера. Парни это тоже почувствовали, особенно новички, которые играли при полных трибунах в Перми впервые. Думаю, что эта энергия и двигала их вперёд к победе.

Плюс, после последних матчей в Казани и Нижнем мы проводили подробный анализ матчей и постарались исправить ошибки. В Казани и Нижнем Новгороде мы проиграли подбор, сегодня же мы исправили эту ситуацию, вся команда боролась за отскоки и ничейные мячи. Конечно, это не тренируется за два дня, все в команде настоящие профессионалы и опытные игроки, но главное, что эта мысль дошла до них и сегодня была совершенно другая игра. Также сегодня мы играли кучнее в защите, это также принесло свои плоды», — приводит слова Пашутина пресс-служба Единой лиги.

Что выдала «Парма»?! Первая громкая сенсация Единой лиги — ЦСКА не был похож на себя
