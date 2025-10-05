Главный тренер «Бетсити Парма» Пашутин прокомментировал победу команды в матче с ЦСКА

Главный тренер клуба «Бетсити Парма» Евгений Пашутин поделился мыслями насчёт победы своих подопечных в матче с московским ЦСКА, по итогам которого пермяки взяли верх со счётом 83:80.

«Во-первых, хочу поблагодарить пермских болельщиков. Полный зал на открытии домашнего сезона – это невероятно. Первый домашний матч и сразу с действующим чемпионом Лиги. Я рад тому, что болельщики откликнулись и пришли поддержать команду. Сегодня была непередаваемая атмосфера. Парни это тоже почувствовали, особенно новички, которые играли при полных трибунах в Перми впервые. Думаю, что эта энергия и двигала их вперёд к победе.

Плюс, после последних матчей в Казани и Нижнем мы проводили подробный анализ матчей и постарались исправить ошибки. В Казани и Нижнем Новгороде мы проиграли подбор, сегодня же мы исправили эту ситуацию, вся команда боролась за отскоки и ничейные мячи. Конечно, это не тренируется за два дня, все в команде настоящие профессионалы и опытные игроки, но главное, что эта мысль дошла до них и сегодня была совершенно другая игра. Также сегодня мы играли кучнее в защите, это также принесло свои плоды», — приводит слова Пашутина пресс-служба Единой лиги.