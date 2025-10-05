Результаты матчей Единой лиги 5 октября

Сегодня, 5 октября, состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ. Поклонники российского баскетбола смогли увидеть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Единая лига. Результаты матчей на 5 октября.

«Локомотив-Кубань» — «Пари Нижний Новгород» — 93:78.

«Бетсити Парма» — ЦСКА — 83:80.

Напомним, согласно регламенту команды проведут регулярный чемпионат в четыре круга: каждый сыграет с каждым по два раза дома и на выезде. По завершении регулярки определятся восемь сильнейших команд лиги, которые напрямую попадут в плей-офф. В прошлом сезоне Единой лиги чемпионом стал московский ЦСКА.