Единая лига – 2025/2026: результаты на 5 октября, календарь, таблица

Результаты матчей Единой лиги 5 октября
Сегодня, 5 октября, состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ. Поклонники российского баскетбола смогли увидеть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Единая лига. Результаты матчей на 5 октября.

«Локомотив-Кубань» — «Пари Нижний Новгород» — 93:78.
«Бетсити Парма» — ЦСКА — 83:80.

Напомним, согласно регламенту команды проведут регулярный чемпионат в четыре круга: каждый сыграет с каждым по два раза дома и на выезде. По завершении регулярки определятся восемь сильнейших команд лиги, которые напрямую попадут в плей-офф. В прошлом сезоне Единой лиги чемпионом стал московский ЦСКА.

Календарь Единой лиги на сезон-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги на сезон-2025/2026
