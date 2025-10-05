Скотти Пиппен: легко бы смог оказаться в числе лучших, если бы выступал в современной НБА

Шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Чикаго Буллз» американец Скотти Пиппен выразил уверенность в том, что смог бы стать одним из лучших игроков в современной НБА, если бы выступал сегодня.

«Конечно, игра изменилась, но мой стиль соответствовал бы ей. Не думаю, что это было бы большим вызовом для меня. Да, думаю, что я стал бы лучшим игроком лиги. Нет причин мыслить иначе. Если бы я работал так же усердно, как тогда, то думаю, что смог бы легко оказаться среди лучших», — приводит слова Пиппена издание El Pais.

Скотти 60 лет. Он является семикратным участником Матча всех звёзд НБА и двукратным олимпийским чемпионом в составе национальной команды США. В североамериканской лиге Пиппен выступал с 1987 по 2004 год.