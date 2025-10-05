HoopsHype опубликовал рейтинг лучших игроков НБА в сезоне-2025/2026. Леброн вне топ-15

Авторитетный американский портал Hoopshype опубликовал топ-30 лучших игроков предстоящего сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
1. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).
2. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).
3. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»).
4. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»).
5. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»).
6. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс").
7. Донован Митчелл («Кливленд Кавальерс»).
8. Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»).
9. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»).
10. Джейлен Уильямс («Оклахома-Сити Тандер»).
11. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»).
12. Паскаль Сиакам («Индиана Пэйсерс»).
13. Эван Мобли («Кливленд Кавальерс»).
14. Карл-Энтони Таунс («Нью-Йорк Никс»).
15. Паоло Банкеро («Орландо Мэджик»).
16. Энтони Дэвис («Даллас Маверикс»).
17. Джейлен Браун («Бостон Селтикс»).
18. Девин Букер («Финикс Санз»).
19. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»).
20. Трей Янг («Атланта Хоукс»).
21. Алперен Шенгюн («Хьюстон Рокетс»).
22. Кевин Дюрант («Хьюстон Рокетс»).
23. Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»).
24. Домантас Сабонис («Сакраменто Кингз»).
25. Джеймс Харден («Лос-Анджелес Клипперс»).
26. Джа Морант («Мемфис Гриззлиз»).
27. ДеАарон Фокс («Сан-Антонио Спёрс»).
28. Франц Вагнер («Орландо Мэджик»).
29. Ивица Зубац («Лос-Анджелес Клипперс»).
30. Деррик Уайт («Бостон Селтикс»).