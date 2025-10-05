«Он до сих пор в теме». Вембаньяма — о совместных тренировках с Хакимом Оладжьювоном

21-летний лидер и центровой клуба «Сан-Антонио Спёрс» француз Виктор Вембаньяма рассказал о своих впечатлениях от совместных тренировок с членом Зала славы, а также двукратным чемпионом НБА нигерийцем Хакимом Оладжьювоном.

«Он всё ещё в форме, хотя ему 62 года. Это было невероятно [тренироваться с Хакимом Оладжьювоном], поскольку его советы казались естественными, хотя их было много. Я чувствовал, что впитываю их каждый день, а ведь тренировки с ним длились всего несколько дней.

Чувак, это невероятно полезно, и он всё ещё в теме. Для него это естественно, и, похоже, доставляет удовольствие преподавать. Я бы точно хотел пройти это ещё раз», — приводит слова Вембаньямы портал NBA Analysis.