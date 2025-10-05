Скидки
Леброн признался, что следил за Евробаскетом-2025 из-за участия в нём Дончича

40-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), играющий на позиции лёгкого форварда в «Лос-Анджелес Лейкерс», американец Леброн Джеймс рассказал, что следил за чемпионатом Европы по баскетболу — 2025, поскольку в нём принимал участие его 26-летний одноклубник словенец Лука Дончич, выступающий на позиции разыгрывающего защитника.

«В это межсезонье я с удовольствием следил за матчами Евробаскета. И, конечно, одной из главных причин этого стало выступление Луки. Я восхищался его игрой в составе сборной Словении и его страстью к спорту. Его любовь к игре и азарт просто захватывают!» — приводит слова Джеймса портал Basketball Network.

