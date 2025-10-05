Перкинс поддержал решение Леброна пропустить тренировочные сборы и предсезонные матчи

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс поддержал решение соотечественника Леброна Джеймса пропустить тренировочные сборы команды «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Если ему нужно контролировать нагрузку, чтобы быть готовым играть на протяжении всего регулярного сезона и в плей-офф.

Я никогда не беспокоюсь о Леброне. Он знает своё тело лучше, чем кто-либо другой в лиге — или вообще за всю историю игры, — когда дело касается заботы о своём здоровье. Так что, повторюсь, «Лейкерс» поступают правильно. Леброн Джеймс в этом тренировочном лагере поступает правильно. Мы хотим видеть его в регулярном чемпионате, а не в тренировочном лагере и предсезонке», — приводит слова Перкинса портал Basketball Network.