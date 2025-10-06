Скидки
Джефф Тиг объяснил, что должен сделать Энтони Эдвардс для завоевания MVP

37-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американец Джефф Тиг объяснил, что должен сделать 24-летний лидер клуба «Миннесота Тимбервулвз» американец Энтони Эдвардс, выступающий на позиции защитника, для того, чтобы того признали Самым ценным игроком (MVP) предстоящего сезона.

«На мой взгляд, Энтони будет набирать примерно 28-30 очков за встречу, но при этом ему надо будет делать пять или шесть результативных передач, а «Миннесота» должна стать лидером на Западе.

В прошлом году он набирал по 28 очков за игру? В этом году Эдвардсу нужно набирать 30 очков за матч и стать лучшим на Западе или вторым лучшим. Тогда ему удастся стать MVP», — приводит слова Тига портал NBA Analysis.

Комментарии
