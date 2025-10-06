Перешедший в «Уорриорз» Сет Карри предложил брату деньги за номер, раскрыт ответа Стефена

Новичок «Голден Стэйт Уорриорз» Сет Карри высказался о переходе в калифорнийскую команду. Ранее сообщалось, что 35-летний защитник подписал контракт с «воинами» сроком на один сезон.

«Это особенное чувство. Кажется, сейчас удачное время для нас обоих. Здорово быть частью команды и снова попробовать выиграть как можно больше матчей и чемпионат», — сказал Сет на пресс-конференции.

Также Сет с улыбкой вспомнил забавное обращение к брату: «Я пытался купить у него номер [30], но он сказал, что не нуждается в деньгах. Думаю, НБА также не одобрило бы такую сделку».

