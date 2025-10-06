Стефен Карри высказался о соперничестве с Леброном Джеймсом в НБА

Четырёхкратный чемпион НБА, а также лидер калифорнийского клуба «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился мнением о соперничестве с Леброном Джеймсом, который сейчас выступает за «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Это всегда было частью моего пути – с 2009 года, когда я только пришёл в лигу, и по сей день. Между нами всегда было искреннее уважение, особенно после того, как мы стали товарищами по национальной команде. С тех пор каждое наше противостояние имело особое значение.

И всё же между нами сохраняется здоровое соперничество и мысль: «Я хочу тебя обыграть». Но в конце концов остаются уважение и восхищение тем, как долго длится это соперничество, и что у нас всё ещё есть возможность вновь встретиться на площадке», – сказал Карри на канале ESPN в YouTube.

Карри спародировал Леброна на гольфе: