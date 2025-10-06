Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стефен Карри высказался о соперничестве с Леброном Джеймсом в НБА

Стефен Карри высказался о соперничестве с Леброном Джеймсом в НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Четырёхкратный чемпион НБА, а также лидер калифорнийского клуба «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился мнением о соперничестве с Леброном Джеймсом, который сейчас выступает за «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Это всегда было частью моего пути – с 2009 года, когда я только пришёл в лигу, и по сей день. Между нами всегда было искреннее уважение, особенно после того, как мы стали товарищами по национальной команде. С тех пор каждое наше противостояние имело особое значение.

И всё же между нами сохраняется здоровое соперничество и мысль: «Я хочу тебя обыграть». Но в конце концов остаются уважение и восхищение тем, как долго длится это соперничество, и что у нас всё ещё есть возможность вновь встретиться на площадке», – сказал Карри на канале ESPN в YouTube.

Материалы по теме
Стефен Карри в 37 быстрее, чем когда-либо! Как он обманул возраст?
Стефен Карри в 37 быстрее, чем когда-либо! Как он обманул возраст?

Карри спародировал Леброна на гольфе:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android