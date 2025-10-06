Скидки
Легенда НБА Скотти Пиппен показал актуальную физическую форму в 60 лет

Шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Чикаго Буллз» американец Скотти Пиппен разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежим фото. Прославленный спортсмен показал, как отдыхает.

«На природе. Телефон — в режиме «не беспокоить», – подписал фото Пиппен.

Фото: Из личного архива Скотти Пиппена

В настоящий момент Пиппену 60 лет. Помимо шести титулов чемпиона НБА, Скотти является семикратным участником Матча всех звёзд североамериканской лиги и двукратным олимпийским чемпионом в составе сборной США. В НБА Пиппен выступал с 1987 по 2004 год.

Скотти Пиппен затроллил арбитра и спрятал мяч во время игры:

