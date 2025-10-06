Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
МБА-МАИ — Енисей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольной Единой лиги – 2025/2026 на 6 октября

Единая лига: расписание матчей 6 октября
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 6 октября, запланирован очередной игровой день сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ. Поклонники российского баскетбола смогут увидеть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Единая лига. Расписание на 6 октября

19:00 мск — МБА-МАИ — «Енисей».

Лидером сезона является УНИКС, который в двух матчах не потерпел ни одного поражения. На втором месте — МБА-МАИ, но у москвичей на данный момент одна победа в одной встрече. ЦСКА и «Зенит» за два тура проиграли по одному матчу.

Напомним, согласно регламенту команды проведут регулярный чемпионат в четыре круга: каждый сыграет с каждым по два раза дома и на выезде. По завершении регулярки определятся восемь сильнейших команд лиги, которые напрямую попадут в плей-офф. В прошлом сезоне Единой лиги чемпионом стал московский ЦСКА.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Что выдала «Парма»?! Первая громкая сенсация Единой лиги — ЦСКА не был похож на себя
Что выдала «Парма»?! Первая громкая сенсация Единой лиги — ЦСКА не был похож на себя
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android