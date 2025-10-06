Скидки
Главная Баскетбол Новости

19-летний дебютант «Локомотива-Кубань» поделился эмоциями от первого матча в Единой лиге

Аудио-версия:
Комментарии

19-летний форвард команды «Локомотив-Кубань» Павел Рябков, обладающий ростом 205 см, поделился эмоциями от своего дебюта в матче Единой лиги ВТБ. Краснодарцы обыграли «Пари Нижний Новгород» со счётом 93:78.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
05 октября 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
93 : 78
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Локомотив-Кубань: Миллер - 20, Робертсон - 17, Хантер - 10, Квитковских - 9, Коновалов - 9, Самойленко - 7, Попов - 6, Шеянов - 6, Хэмм - 4, Рябков - 3, Темиров - 2, Коско
Пари Нижний Новгород: Гэтлинг - 30, Хоменко - 16, Попов - 15, Карпенков - 6, Лукач - 4, Хантер - 4, Хвостов - 3, Буринский, Гришаев, Платонов, Зоткин

«Очень рад. Всё получилось — не только выйти [на паркет], а ещё и забить, помочь команде. Выйду ли ещё? Всё от меня будет зависеть, как буду проявлять себя на тренировках и какое [игровое] время будут выделять на то, чтобы я помогал команде.

Хочу сказать большое спасибо всем, кто пришёл просто поболеть за «Локомотив», нашу команду, что поддерживали лично меня. Сегодня приходили мои друзья, родители и также одноклубники с молодёжки пришли, поддерживали меня», — приводит слова Рябкова пресс-служба команды.

Рябков провёл на площадке 1.32, за это время он совершил один бросок из-за трёхочковой линии, который принёс ему в копилку три очка.

