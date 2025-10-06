Единая лига представила символическую пятёрку первой игровой недели сезона-2025/2026

Скидки
МБА-МАИ — Енисей. Прямая трансляция
19:00 Мск
Единая лига ВТБ — символическая пятёрка первой игровой недели сезона-2025/2026

Пресс-служба Единой лиги ВТБ опубликовала символическую пятёрку первой игровой недели сезона-2025/2026. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком лучших игроков недели.

Символическая пятёрка первой игровой недели сезона-2025/2026

Маркус Бингэм (УНИКС) — центровой;
Патрик Миллер («Локомотив-Кубань») — защитник;
Гарретт Нэвелс («Уралмаш») — защитник;
Вячеслав Зайцев (МБА-МАИ) — защитник;
Джален Адамс («Бетсити Парма») — защитник.

На данный момент лидером сезона является УНИКС, который в двух матчах не потерпел ни одного поражения. На втором месте — МБА-МАИ, но у москвичей на данный момент одна победа в одной встрече. ЦСКА и «Зенит» за два тура проиграли по одному матчу.

